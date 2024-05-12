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10 İlde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bu gece saatlerinden 13 Mayıs Pazartesi akşam saatlerine kadar 10 ilde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı verilere göre, bu gece saatlerinden 13 Mayıs Pazartesi akşam saatlerine kadar 10 ilde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yağışların, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın rakımı 2 bin metre üzeri yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını kaydetti.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güncel Haberler

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