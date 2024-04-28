Ankara'da bugün yaşanan ani ve şiddetli yağış sonrası aramalar hız kazandı. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının etkisiyle kent genelinde önemli sorunlar yaşandı. Peki, Yarın okullar tatil mi? Yarın okul yok mu?

29 NİSAN METEOROLOJİ UYARILARI

İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Yağışlara Dikkat !

Beklenen Hadise

Gök gürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

29.04.2024 Pazartesi günü İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

29.04.2024 12.00-29.04.2024 19.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Konya'nın Kuzeyinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

28.04.2024 20.30-28.04.2024 23.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

29 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Nisan günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.