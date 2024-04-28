Dolu yağışı Çankırı'yı beyaza bürüdü
Meteorolojinin uyardığı Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı bir köyde dolu yağışı etkili oldu. Yağış sebebiyle bazı arazi sokaklarda su birikintileri oluştu.
Dolu yağışı Çankırı'yı beyaza bürüdü
ÇANKIRI - Meteorolojinin uyardığı Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı bir köyde dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak olumsuzluklara karşı uyardığı Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Kurtsivirisi köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yağış sebebiyle bazı arazi sokaklarda su birikintileri oluştu.