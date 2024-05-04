Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış 10 dakikada sokakları dereye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına aniden bastıran yağmur, bazı sokakları dereye çevirdi. Zaman zaman rögar kapaklarından taşan sular, nehir gibi aktı.

Tekirdağ'da şiddetli sonrası yollarda su birikintisi oluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış 10 dakikada sokakları dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına aniden bastıran yağmur, bazı sokakları dereye çevirdi. Zaman zaman rögar kapaklarından taşan sular, nehir gibi aktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ Doğal Afet Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur? Amedspor - Menemenspor CANLI İZLE! Amedspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title