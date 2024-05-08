Yurt Genelinde Hava Sıcaklığı Artacak

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklığı 2-4 derece artacak.

MGM verilerine göre, bugün ülke genelinde hava sıcaklığı artarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.