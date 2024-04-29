İstanbul'da bu hafta hava nasıl, yağmurlu mu? İstanbul'da yağış devam edecek mi? #127783

Haftanın ilk gününde merak konusu olan hava durumu haberleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından açıklanan tahminler vatandaşları bilgilendiriyor. İstanbul'da bu hafta hava nasıl, yağmurlu mu? İstanbul'da yağış devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu tahminleri, herkesin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle yeni haftanın başlangıcında, hava durumu haberleri daha da önem kazanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşları hava koşulları konusunda bilgilendiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra diğer illerin hava durumu da büyük ilgi görüyor. İnsanlar, yaşadıkları bölgedeki hava durumuyla ilgili bilgi almak için araştırmalar yapıyorlar. Böylece günlük planlarını, seyahatlerini veya dışarıda yapacakları aktiviteleri planlamak için hava durumu tahminlerini takip ediyorlar.

Megakent İstanbul'da bu hafta yağışlı geçecek. Nisan ayının son, mayıs ayının ise ilk günlerinde İstanbul'da bulutlu ve yer yer yağışlı günler yaşanacak.

İstanbul'da hava durumu tahminleri şu şekilde:

Pazartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C olacak.

Salı: Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlarla karşılaşabiliriz. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olacak.

Çarşamba: Sağanak yağışlarla devam edecek. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olacak.

Perşembe: Çok bulutlu bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 17°C olacak.

Cuma: Bulutlu bir gün olacak. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık ise 19°C olacak.