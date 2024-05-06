Kar yağışı Mayıs ayında olacak mı? Bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı!

Kar yağacak mı, nereye yağacak ve kar yağışı Mayıs ayında olacak mı soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için 11 ile kar yağışı uyarısı yaparken, 26 kent için sarı uyarıda bulundu. Kar yağacak mı, nereye yağacak? Kar yağışı Mayıs ayında olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Yağışlı ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına alırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin raporunda kar ve sağanak yağış görülecek şehirlere yer verildi.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 26 İLE SARI UYARI

Meteoroloji 26 ilde şiddetli yağış beklendiğini belirterek sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlardan sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji'nin sarı uyarı yaptığı iller şu şekilde: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan

11 KENTTE SAĞANAK VE KAR ALARMI

Öte yandan Meteoroloji bugün ve yarın için 11 kentte yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kar yağışı beklenen iller şöyle: Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars