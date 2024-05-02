Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Birçok kent 2 Mayıs Perşembe günü için sarı kodla uyarılırken yağışların Perşembe gününden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi. ADANA İÇİN SAĞANAK UYARISI! Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı verdi mi?

METEOROLOJİ HANGİ İLLER İÇİN UYARI VERDİ?

Haritada sarı uyarı verilen iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye olarak duyuruldu.

ADANA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik ise, Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen dün akşam görülen yağışın uç değerlerin yakınında bir yağış olduğunu söyledi. Çelik, "Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış 2 saat içinde gerçekleşti ve özellikle şehir merkezinde olması sebebiyle, Yenimahalle-Ulus-Çankaya arasında olması sebebiyle özellikle ulaşımda büyük olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 2 saat içinde 70 kilograma yaklaşan, Yenimahalle'de 70 kilogram civarında, Ulus'ta 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu yağış özellikle şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklara sebep oldu." diye konuştu.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.