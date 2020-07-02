DHA YURT BÜLTENİ - 3 Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltıADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet doldurulmuş makaron, 510 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçak tütün operasyonuna 3 gözaltı

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 84 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet doldurulmuş makaron, 510 bin adet boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kaçak tütün ve ürünlerinin satışının yapıldığı belirlenen adreslere yaptığı baskında, piyasa değeri 150 bin TL olan, 44 bin doldurulmuş makaron, 84 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 900 boş sigara paketi, 3 bin 371 puro ve bin 50 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜM DÖKÜMÜ

--------------------------Baskın yapılan adresteki tütün malzemeleriKutulanmış ve poşetlenmiş tütünlerKutulanmış boş sigaralar

Haber-Kamera: ADANA

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Otomobil bariyerlere çarptı

Isparta'da önüne çıkan araca çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.Kaza, Isparta- Eğirdir karayolunun 6'ncı kilometresinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Öçal yönetimindeki 32 LC 093 plakalı aracın önüne plakası tespit edilemeyen bir otomobil aniden direksiyon kırdı. Sürücü önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapınca yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin kaza yaptığını gören diğer sürücüler, araçtakilerin yardımına koştu.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri sürücü Mehmet Öçal, Dudu, Arzu, Arda Çiçek ve Osman Y.'yi kaza yerinde sağlık kontrolünden geçirdi. Araçta bulunanların herhangi bir şikayetlerinin olmadığı ve tedaviye ihtiyaç duymadıklarını belirtmeleri üzerine sağlık görevlileri olay yerinden ayrılırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici vasıtası ile kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA