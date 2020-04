DHA YURT BÜLTENİ-16 Yasağa rağmen açılan kahvedeki 10 kişiye 7 bin 70 TL cezaADIYAMAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

ADIYAMAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahvehanede yakalanan 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin ruhsatsız açık olduğu ihbarı üzerine hareke geçti. Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, içeride 10 kişiyi yakaladı. 10 kişiye toplam 7 bin 70 TL idari para cezası kesilirken, kahvehane mühürlendi.

Hobbit evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evleri koronavirüs nedeniyle son günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edilecek.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor.Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Hobbit evlerini de etkiledi. Virüs nedeniyle Hobbit evlere ilgi azaldı. Bunu da dikkate alan Hobbit evleri işletmecisi, son günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis kararı aldı. Sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir destekte bulunduklarını söyleyen, İşletme Müdürü Mehmet Yıldırım, "Her mevsim burası ayrı bir güzellikte ve yoğunluktaydı. Şu an virüs nedeniyle bir sessizlik var. Biz de yönetimimizle bir karar verdik. Burada bütün sağlık çalışanlarımızı ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Onlar bu dönemde bizim için fedakarca çalışıyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Kendilerini buraya bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda moral olsun diye böyle bir şey yapmak istedik" dedi.

Edirne Belediyesi, toplu ulaşımda maske dağıttı Edirne Belediyesi, toplu ulaşımı kullanmak için minibüs duraklarına gelen vatandaşlara maske dağıttı.

Edirne Belediyesi bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kentte yayılmasını önlemek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından belediye ekipleri, toplu taşıma kullanan vatandaşlara maske dağıttı. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarındaki bazı duraklarda sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara maske dağıtmaya başladı. Vatandaşlardan bu süreçte maske takmayı alışkanlık hale getirmelerini isteyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bildiğiniz gibi market, pazar, toplu ulaşım gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Hepimizin sağlığı için lütfen toplu alanlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Sosyal mesafenizi koruyun. Bizler bu süreçte her zaman sizlerin yanınızdayız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacak, tekrardan eski güzel günlerimize kavuşacağızö dedi.

İpekyolu Belediyesi'nden yaya dezenfeksiyon tüneli VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkma zorunluluğu olan vatandaşlar için yaya dezenfeksiyon tünelleri kuruldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronoviris nedeniyle yapılan çalışmalar devam ederken, virüsün yayılmasının önlenmesi için de yoğun çalışmalar yapılıyor. Van'ın merkez ipekyolu Belediyesi de koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar için yaya dezenfeksiyon tünelleri kurdu. Yaya dezenfeksiyon tünelleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu Maraş Caddesi, İpekyolu Belediyesi hizmet binası girişi ve Cumhuriyet Caddesi'nin her iki girişine bırakılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "İnsan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmayan dezenfeksiyon tünelleri kurduk. Bu çalışmamız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirgemeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın koronavirüsten korunması Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlıdır. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Sizlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bizler sizinler için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sivas'taki Atatürk Caddesi'nde, yaya ve araç kısıtlaması SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralının etkin uygulanması ve yoğunluğun azaltılması için Atatürk Caddesi, bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kentte bankaların yoğun olduğu ve şehrin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün içinde trafiğe kapatıldı. Halkın güzel hava nedeniyle dışarı çıkması, yoğunluk oluşturması ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi nedeniyle cadde, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Ekipler, halkı caddeden ayrılması konusunda uyarırken, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması yönündeki anonslarını tekrarladı.

Valilik tarafından alınan karar çerçevesinde caddelerin durumuna göre zaman zaman bu uygulamanın gerçekleştirileceği ve kapsamının genişletilebileceği duyurulmuştu.

Başkan Altay'dan TTB'ye tepki: Konya ve umreci oldukları için açıkladıklarını düşünüyorum KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal'ın 'Konya'da bir vakanın koronavirüsü 257 kişiye bulaştırdığı ve babası, amcası ve ablası dahil 5 yakınının ölümüne neden olduğu' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Altay, "Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar memleketin hayrına hiçbir şey açıklamadı. Bunu da kasten Konya ve umreci olduğu için açıkladıklarını düşünüyorum. Bununla ilgili bizim elimizde veri yok, varsa Sağlık Bakanlığı'nda vardır. Çok gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugün telekonferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'da yapılan çalışmaları anlatan Altay, Büyükşehir Belediyesi kiracısı olan iş yerlerinden 2 ay kira ücreti alınmayacağını, iş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden de 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını söyledi. Altay, 1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliği'ne kayıtlı tüm esnaftan 2 ay boyunca iş yerilerinin suyu ücretsiz kullanacağını kaydetti.

TOPLU TAŞIMADA YOLCU SAYISI AZALDI

Koronavirüs kapsamında Konya'daki toplu taşımada yolcu sayısının da azaldığını ifade eden Altay, "Normal şartlarda 400 bine yaklaşan şehir içi taşımacılığımız; cuma günü 45 bin 967'ye, cumartesi günü 30 bin 170, pazar günü de 16 bin 967 olarak gerçekleşti" dedi.

ÖZEL ARAÇLARDA 3 KİŞİYE İZİN VERİLECEK

Altay, özel araçlarda kapasite sınırlaması getirileceğini belirterek, "İl Pandemi Kurulu, özel araçlarda en fazla 3 kişiye izin verecek" dedi.

'YARDIM KAMPANYASINDAKİ PARALAR İADE EDİLDİ'

Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 'Konya için iyilik vakti' sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasını da aynı gün iptal edip, toplanan 260 bin liranın geri iade edildiğini ve başka kampanyaya aktarılmadığını söyledi. Altay, "'Konya için iyilik vakti' sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştık. Başlattığımız gün itibariyle Valilik kanalıyla İçişleri Bakanlığından izin alınması gerektiği ve izinsiz kampanyalara izin verilmeyeceği ifade edildi. Akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlattığı ve bizde aynı gün itibariyle kampanyamızı sonlandırdık. Bize yatırılan tüm bedelleri hak sahiplerine iade ettik. Başka kampanyaya aktarılmadı. 6-7 saat sürmüştü ve 260 bin lira birikmişti. Biz bu parayı hak sahiplerine iade ettik" diye konuştu.

Konya'da yardım için 41 bin 767 kişinin başvurduğunu hatırlatan Altay, "Bunların hepsine sosyal yardım yapacak gücümüz var. Başvuran herkese yardım yapıyoruz. Çünkü dün ihtiyacı olmayan bugün ihtiyaç sahibi oldu" dedi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal'ın 'Konya'da bir vakanın koronavirüsü 257 kişiye bulaştırdığını ve babası, amcası ve ablası dahil 5 yakınının ölümüne neden olduğu' açıklaması yaptığı hatırlatılması üzerine Altay, açıklamanın kasıtlı yaptığını belirterek tepki gösterdi. Altay, şunları söyledi:

"Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar memleketin hayrına hiçbir şey açıklamadı. Bunu da kasten Konya ve umreci olduğu için açıkladıklarını düşünüyorum. Bununla ilgili bizim elimizde veri yok, varsa Sağlık Bakanlığı'nda vardır. Çok gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorum. Bu adamın umreden gelip bulaştırdığı suçsa veya kusursa, Paris'ten, Fransa'dan gelenler için niye böyle bir çalışma yürütmeyip, sadece umrecilere takılıyorlar. Sadece zihniyetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar tekrar üstüne vurgulayarak söylüyorum memleket hayrına hangi iyi bir şeyi söyledi ki, bu konuda iyi bir şey söyleyecek. Konya olduğunda ağızları sulanıyor, gayet rahat açıklama yapıyorlar. Ama biz Konyalılar olarak onların nerede durduğunu biliyoruz. Biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Her zaman memleketimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar ne derse desin, bizi çok etkilemiyor, umursamıyoruz."

'CENAZELER YIKANIP, KEFENLENİP, TEK KULLANIMLIK TABUTLA DEFNEDİLİYOR'

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle çok sayıda gemi demir attı

TEKİRDAĞ'da saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi açıklarında bekleyen yabancı bandrollü onlarca kuru yük gemisi ve tankerler demir attı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar sahilleri sular altında bıraktı. Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demir atmak zorunda kaldı.

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu 4 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi Örentaş mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarı aldı. Yapılan araştırmalar sonunda şüphelilerin, 07 AAV 411 plakalı araçla kazı yapacakları Örentaş mevkisine gittikleri tespit edildi.Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından ortak düzenlenen operasyonda, A.S. (27), E.Y. (27), E.K. (25) ve A.M. (26) adlı şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 25 metre kablo, 12 volt 7 amper akü, 90 santim derinliğinde kaya içerisinde patlayıcı madde ve elektrikli fünye ele geçirildi.Şüpheliler, 'patlayıcı madde bulundurmak' ve 'kaçak kazı' suçlarından gözaltına alındı.Şüphelilerden Demokratik Kongo uyruklu A.M.'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğrenci olduğu, ilçeye eğitim için geldiği ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERAntalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M.'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.Öte yandan olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi. Yapılan titiz çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.

Kooperatiften ihtiyaç sahiplerine destek

KUMLUCA Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sebze paketleri gönderdi.

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve çalışamayan dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere sebze ulaştırma konusunda hayırseverlerden gelen talepleri değerlendirdi. Kooperatif üyeleri ilk etapta üyelerinden karşılıksız olarak temin ettiği sebzeleri bir paketleme tesisinde hijyenik şekilde paketletti. Bu ürünler daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi'ne teslim edildi. Kooperatif Başkanı Mustafa Çetin, "Hayırseverlerimizin, büyükşehirdeki ihtiyaç sahiplerine sağlıklı gıdayı nasıl ulaştırabiliriz diye bir talebi oldu. Büyükşehir Belediyemiz bu konu ile ilgili olarak bizimle irtibata geçti. Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yardım paketlerini üyelerimizden alarak, tüketiciye, ihtiyaç sahiplerine, sağlıklı gıda ulaştırma adına paketledik. Teslim ediyoruz. İnşallah diğer yardım paketlerini de sipariş geldikçe bizlerden talep edildiği müddetçe direkt üreticiden alarak ihtiyaç sahiplerine ve tüketiciye ulaştırmaya çalışacağız. İlk etapta 45 paket civarındaki ürünü gönderdik. Talepler devam ettikçe ürün temininde onlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

