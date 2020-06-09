Çürüyünce kesilmesi planlanan 400 yıllık ağaç, bakımla yeniden yeşerdi ADIYAMAN'da, bir caminin bahçesindeki yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, kuruyup çürümesi nedeniyle kesilmek istendi.

ADIYAMAN'da, bir caminin bahçesindeki yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, kuruyup çürümesi nedeniyle kesilmek istendi. Devreye giren yetkililerin talebi ile 6 ay önce bakım yapılmaya başlanan ağaç, yaz mevsimi ile birlikte yeniden filizlenerek, yaprak vermeye başladı.

Gölbaşı Caddesi'ndeki Eskisaray Camisi'nin bahçesinde bulunan 400 yıllık çınar ağacı kuruyup, çürüyünce; 6 ay önce Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından çevreye zarar verememesi için kesilmesi kararlaştırıldı. Vatandaşların tepkisi üzerine devreye giren Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile görüşerek, çınar ağacına tekrar bakım yapılmasını istedi. Talep üzerine bakımı yapılan çınar ağacı, yaz mevsimi ile birlikte tekrar filizlenerek, yaprak vermeye başladı.Vatandaşlar ise ağacın kesilmemesinden memnuniyet duyduklarını ve bakım sonrası yeniden filizlenmesinin mucize olarak görüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA