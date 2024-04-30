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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'na bağlı Yukarı Nasırlı köyü çıkışında Bircan G. idaresindeki 33 ASC 110 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen olayda sürücü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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