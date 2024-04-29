Adıyaman'da Genç, Bulduğu Cüzdan ve Telefonu Polise Teslim Etti

Adıyaman'da, bir genç durak içerisinde bulduğu cüzdan ve telefonu çağırdığı polis ekiplerine teslim etti.

Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan otobüs durağına gelen Kerem Mir Serhat Sarıgül, durak içerisinde bir erkek cüzdanı ile telefon buldu. İçerisinde para, özel belgeler bulunan cüzdan ile telefonu bulan Sarıgül, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen yunus polis ekipleri telefon ile cüzdanı teslim aldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda telefon ve cüzdan sahibini bularak teslim etti. - ADIYAMAN