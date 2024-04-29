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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Barış Ç., idaresindeki 02 ADA 838 plakalı motosiklet ile Hasan Ş., idaresindeki 02 MA 1142 plakalı motosiklet, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada Hasan Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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