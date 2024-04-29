Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Barış Ç., idaresindeki 02 ADA 838 plakalı motosiklet ile Hasan Ş., idaresindeki 02 MA 1142 plakalı motosiklet, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada Hasan Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN