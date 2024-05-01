Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B., (34) yönetimindeki 01 HY 912 plakalı otomobil ile F.K., (43) yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosiklet AKEDAŞ kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü F.K. (43) ve arkasında oturan A.B., (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN