Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Kadın Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, bir kadın eşinin kullandığı motosiklette dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Aksoy idaresindeki 02 AAU 861 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Fadime Nurgül Aksoy (50), dengesini kaybederek merkeze bağlı Hasankendi Köyü yolu üzerinde düştü. Eşinin kullandığı motosikletten sert bir şekilde düşen Fadime Nurgül Aksoy, ağır yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN