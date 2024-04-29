Adıyaman'da Ev Soygunu

Adıyaman'da, şahıs yada şahıslar kimsenin evde olmadığı esnada girdiği evi soyarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle 2633 Sokak içerisinde bulunan Ramazan U'ya, ait eve gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, evde kimsenin olmadığını fark ederek kapıları zorlayarak içeriye girdi. İçeriye giren şahıs yada şahıslar, evde bulunan 1 adet çeyrek altın ile yaklaşık 2 bin TL parayı alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra evin kapılarının açık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN