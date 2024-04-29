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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen bir programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, oda tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi ve gazeteciler ile ilgililer katıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu.

Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda oda tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Programa, gazeteciler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Mehmet Torun Adıyaman Ekonomi Güncel Haberler

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