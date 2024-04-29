Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı hafif ticari araç ile Osman A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet, Yavuz Selim Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Osman A. ile motosiklette bulunan Azra K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN