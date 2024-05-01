Adıyaman'da İtfaiye Ekipleri Anne Kedi ve Yavrularını Kurtardı
Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle 2607 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Havalandırma boşluğunda sürekli ses çıkaran kedileri fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir evin banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve 3 yavrusunu kurtardı.
Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle 2607 sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna giren kedi 3 yavru dünyaya getirdi.
Havalandırma boşluğunda sürekli ses çıkaran kedileri fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir evin banyo penceresinden havalandırma penceresine girerek, anne kedi ve 3 yavrusunu kurtardı. - ADIYAMAN