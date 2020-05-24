Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:04
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA