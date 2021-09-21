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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

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