Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralel barda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra kulplu beygirde sergilediği performansla da bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan'ı, başarısından dolayı kutladı ve şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal