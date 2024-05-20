Kabine Toplantısı bitti mi, devam ediyor mu? SON DAKİKA! 20 Mayıs Kabine Toplantısı ne oldu?

Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemde önemli konu başlıkları var. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, devam ediyor mu? Detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı basına kapalı şekilde devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kabinenin gündeminde ise ekonomide yol haritası, kamuda tasarruf tedbirleri ve bürokratik vesayetin yer alması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kamuda tasarruf tedbirleri için atılan adımlar değerlendirilecek ve bu konunun yansımaları ele alınacak. Hedeflenen yüzde 38'lik enflasyonun tutturulabilmesi için yapılabilecekler masada olacak. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere uygulanacak cezalar değerlendirilecek.

Kabinede, hem Yargı Paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlıklarına dair sunum yapılması bekleniyor. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9'ncu Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin de pakete dahil edilmesi bekleniyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında siyasilere kumpas iddiaları üzerine başlatılan inceleme de toplantı gündeminde yer alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın soruşturma sürecine dair bilgilendirme yapması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum da Kabinede değerlendirilecek ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların durdurulması için yürütülen diplomasi adımları da Kabinenin gündeminde olacak. Bölgesel istikrar için atılan diplomatik adımların konuşulması da bekleniyor.