Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

NE OLDU?

24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kalktı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı. Kararla birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi.