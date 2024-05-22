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Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

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Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği, ülkenin savaş durumunda veya seferberlik ilan edildiğinde uygulanacak prosedürleri belirler. Bu yönetmelik, hükümetin yetkilerini, vatandaşların hak ve sorumluluklarını, savunma ve güvenlik önlemlerini ve diğer ilgili konuları içerir. Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı ise, yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesi için gereken bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nü yürürlükten kaldırdı. 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 52 sayfalık "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

NE OLDU?

24 Mayıs 1990'da yayımlanan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kalktı. Yerine ise "Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği" yayımlandı. Kararla birlikte, seferberlik ilan etme yetkisi bakanlar kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı'na verildi.

Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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