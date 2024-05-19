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CHP Milletvekili IMF Başkanı'nın Türkiye'ye geldiği iddiasını gündeme getirdi

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın Türkiye’ye geldiği iddiasına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Dediğiniz üzere IMF ile borç ilişkimizi tarihe gömdüğümüze göre IMF Direktörü yine dediğiniz gibi bizden borç almaya mı geldi gizlice" diye sordu.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Türkiye'ye geldiği iddiasına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Dediğiniz üzere IMF ile borç ilişkimizi tarihe gömdüğümüze göre IMF Direktörü yine dediğiniz gibi bizden borç almaya mı geldi gizlice" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Türkiye'ye geldiği iddialarına dikkat çekti. Adıgüzel'in paylaşımı şöyle:

"Bazı haber sitelerinin yazdığı ve sizin de yalanlamadığınıza göre, IMF Başkanı Türkiye'de. Hayırdır Sayın Mehmet Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva 19 Mayıs bayramı diye gelmemiştir sanırım. Madem misafirimiz vardı, kamuoyunun da haberi olsaydı bari.

Haber doğru ise bir sorum da size Sayın Erdoğan. Dediğiniz üzere IMF ile borç ilişkimizi tarihe gömdüğümüze göre IMF Direktörü yine dediğiniz gibi bizden borç almaya mı geldi gizlice? Utandı demek ki kadıncağız...

Bu düzeyde bir ziyaret olsun ya da olmasın, zaten Simşek onlara gitmişti. Son tasarruf tedbirleri ve personel rejimi, tarım alanındaki taban fiyat açıklamaları, Temmuz ayına dair açıklamalar gösteriyor ki IMF Türkiye'ye çoktan geldi. ve hükümet de çoktan teslim bayrağını çekti zaten."

Kaynak: ANKA / Güncel

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