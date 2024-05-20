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Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı Yarın Başlıyor

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatılan Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın ikincisi yarın düzenlenecek törenle başlayacak. Fuar, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatılan Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın ikincisi yarın düzenlenecek törenle başlayacak.

Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan ve bu yıl ikincisi yapılacak olan Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı, 21- 27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılacak olan fuarın açılışı yarın saat 15.00'de düzenlenecek olan törenle yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Gökmen Çiçek Kayseri Etkinlikler Yerel Haberler

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