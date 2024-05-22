Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam 76 senedir evlerine, yurtlarına, topraklarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Yurt dışından programa teşrif eden misafirleri Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Bizleri iyiliğin, cihanşümul şemsiyesi altında böylesine kıymetli bir programda buluşturan Diyanet Vakfımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Diyanet Vakfının, 49 yıldır Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye, dostluk, dayanışma ve kardeşlik köprüleri kurmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Üstat Necip Fazıl'ın, 'Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın.' ruhuna uygun şekilde karşılık beklemeden koşan koşturan, ter döken vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt içindeki özellikle de 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' düsturunu kendisine rehber edinen Türkiye Diyanet Vakfı, görüyoruz ki görkemli bir çınar gibi günden güne serpiliyor, büyüyor, tüm dünyaya dal budak salıyor."

Diyanet Vakfının, yurt içinde 1003 şubesi ve dünyanın 149 ülkesindeki eğitim, kültür, sosyal hizmetler ve yardım faaliyetleriyle Türkiye'nin medarıiftiharı olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada öncelikle bir hususu dile getirmekte fayda görüyorum. Biz, şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Rabb'imiz Nisa Suresi'nin 36'ncı ayetinde şöyle buyuruyor, 'Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.' Bir başka ayeti celilede Allahüteala, müminleri, 'Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli-açık harcayan kimseler' olarak tarif ediyor. 'Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemedikçe kamil mümin olamazsınız.' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz.

Dolayısıyla biz, komşu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. 'Bana ne' diyenlerden, 'Her koyun kendi bacağından asılır.' diyenlerden asla olamayız. İnançta kardeşlerimiz olan müminlere, hilkatte kardeşimiz olan insanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Kendimiz huzur içinde, sevdiklerimizle beraber barış ve emniyet içinde yaşarken hemen yanı başımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. 13 yıldır vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadığı için anasının kucağında son nefesini veren Somalili, Sudanlı, Yemenli çocuklara, tam 76 senedir evlerine, yurtlarına, topraklarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz."

"İyilik Ödülleri'nin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne mutlu, kalplerinde hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve muhtaçlara yer açabilenlere diyorum. Ne mutlu, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek infak edenlere diyorum. Mevla bizleri de kardeşlik görevlerini yerine getirenlerden eylesin diye dua ediyorum." dedi.

Diyanet Vakfının, Uluslararası İyilik Ödülleri marifetiyle şefkat ve yardımlaşma sancağını ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yücelttiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmanlı ellerin, ihlaslı kalplerin, aydınlık yüzlerin, vicdan sahiplerinin yaptığı iyilikler, Uluslararası İyilik Ödülleri ile takdir ediliyor, destekleniyor. İyilik Ödülleri'nin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz. Rabb'im iyilik neferlerinin ecirlerini arttırsın, çalışmalarını bereketli kılsın diyorum. Hep beraber izledik, bu güzel hikayeleri görüp de duygulanmamak elde değil. Hepimizin içini ısıtan güzel örnekler, iyiliğin, dürüstlüğün ve merhametin evrensel olduğunu, sınır tanımadığını, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmediğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Yurt içi iyilik ödüllerini kazanan İbrahim Taşdemir, Ahmet Seferoğlu, Turgut Kılıç ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt dışı iyilik ödüllerimizi takdim edeceğimiz Bisibo Amani, Adeviyye Salih ve Halil Kastrati'yi burada ayrıca kutluyorum.

Yurt İçi Vefa Ödülleri'mizi bu sene, merhum Ömer Faruk Bilgili hocamız adına Zeliha Bilgili'ye, Ali Fuat Atik'e, Murat Kekilli'ye ve Duygu Kaçaranoğlu'na tevcih edeceğiz. Vefa Ödülü'nü kazanan kardeşlerimi de tebrik ediyor, 30 yılı aşkın Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde önemli görevler ifa etmiş Hatay İl Müftümüz Ömer Faruk Bilgili hocamızı burada rahmetle yad ediyorum. Yurt Dışı Vefa Ödülleri'ni ise Gazze'den Halid Nabyan adına Yusuf Ebu Hassır'a, can Azerbaycan'dan Server Beşirli kardeşlerimize ve temsilcilerine takdim edeceğiz. Ödüller vereceğimiz tüm kardeşlerimizin iyilik ve başarı öykülerinin, istikrarlı bir şekilde sürmesini temenni ediyorum. Şunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz, dünya işte buradakiler gibi hamiyetperver insanların yüzü suyu hürmetine dönmektedir. Etrafımızı kuşatan onca acıya, kötülüğe, zulme, mazlumların gökyüzünü çınlatan onca feryadına rağmen dünya halen ayaktaysa, sebebi iyi insanların, güzel insanların, sizin gibi iyiliksever insanların varlığıdır."

(Sürecek)