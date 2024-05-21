Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahatini mümkün kılan düzenlemeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ve heyetini Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin ilk toplantısı vesile ile misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yardımcım Cevdet Bey ile Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlarımın son dönemde Romanya'ya yaptığı ziyaretler oldukça faydalı oldu. Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya'yla ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de Sayın Başbakan ile imzaladığımız ortak bildiriyle Türkiye Romanya yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin tesisini temin ettik. Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk" dedi.

Görüşmelerinde ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ekonomik ve ticari bağların, ikili münasebetlerin lokomotifini oluşturduğunu kaydetti.

Karşılıklı ticaret hacminin iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştığını, hedeflerinin 15 milyar dolara ulaşmak olduğunun altını çizen Erdoğan, bu doğrultuda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

"Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır"

Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketinin bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır. Enerji alanında işbirliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi ve askeri alandaki iş birliğimiz Romanya'yla ilişkilerimizin önemli sac ayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayi iş birliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Romanya'yla gerek ikili düzeyde gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. 4 adet F-16 savaş uçağımız, NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava saha sahasında geçtiğimiz Mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı" diye konuştu.

Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya'yla birlikte çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik. Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede, Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan'la paylaştım. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın Rumen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Rumen makamlarına teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır"

Rumen vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiklerini açıklayan Erdoğan, "Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz. Sayın Başbakan'la bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Tabii bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum" dedi.

Romanya Başbakanı ile görüşmelerinde Ukrayna'da üçüncü yılına giden savaşın gidişatını da ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Türkiye savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya devam ediyor. NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya'yla ilişkilerimizi ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızda aldığımız kararların ve az önce imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonraki toplantımızı da inşallah Bükreş'te gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek dostlarının kim olduğunu bilen vizyoner bir lider olduğunu belirtti. Ciolacu, "Türkiye'nin, NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri; stratejik bir ortak, iyi bir komşu ve dost olduğunu söyleyebiliriz. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı özel jest için teşekkür ediyorum. Bugünkü kararla Rumenler artık kimlik kartıyla Türkiye'ye gelecek" dedi.

Öte yandan Türkiye ve Romanya arasında farklı alanda iş birliklerini kapsayan 6 önemli anlaşma imzaladı. Anlaşmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ciolacu huzurunda imzalandı. - ANKARA