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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesi sonrası, Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiklerini ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesi sonrası; "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopterin kazaya uğramasından üzüntü duyduğunu ve Türkiye'nin İranlı yetkililerle tam temas halinde olduğunu ve gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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