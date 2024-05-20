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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüşerek, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmeleri nedeniyle taziyelerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu ve komşuluk ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü. Görüşme İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi. Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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