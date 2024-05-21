İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı. Milli yasta bankalar açık mı?

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Erdoğan, kararı "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" sözleriyle açıkladı.

MİLLİ YASTA BANKALAR AÇIK MI?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz. Bankalar olağan mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.