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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Reisi'nin huzur ve istikrar için gösterdiği çabalara şahitlik ettiğini belirterek, Türkiye'nin İran'ın yanında olacağını ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşknı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum.

Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

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