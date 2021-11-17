Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Dünyası Haritası"nı hediye etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Dünyası Haritası"nı hediye etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.