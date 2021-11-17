Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

AA - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Dünyası Haritası"nı hediye etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türk Dünyası Haritası"nı hediye etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Sezai Karakoç'un yeğenini arayarak taziye diledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

AA - Son Dakika Haberleri

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