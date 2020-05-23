Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
23.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
(İHA)
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Kaynak: İHA