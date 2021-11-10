Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi hayatta olsaydı, onları partiden sopayla kovalardı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bu ülkede Gazi'nin bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa; o da biziz" dedi. Türkiye'de Atatürk'ü istismar eden bir kesimin olduğunu belirten Erdoğan, CHP'ye yüklenerek "Emin olun, Gazi hayatta olsaydı, onları partiden sopayla kovalardı. Gerçi partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu? Onu da bilmiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun (AYK) düzenlediği anma törenine katıldı.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, komuta kademesi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile davetli vatandaşlar katıldı. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu da birer konuşma yaptı.