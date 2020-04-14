CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYDAR BAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı mesajda, "KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadeleri yer aldı

Kaynak: DHA