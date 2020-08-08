Cizre'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Polis ekipleri, haftada iki gün uygulama yaparak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmeye çalışıyor. Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde üç ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin evlerde yaptığı aramada 4,80 gram metamfetamin, 795 gram toz esrar maddeleri ele geçirilirken, Cihan Ö., Celal D. ve Fırat Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile adli mercilere sevk edilen uyuşturucu satıcılarından Cihan Ö. ve Fırat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Celal D. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA