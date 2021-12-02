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Cinayet zanlısı baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinayet zanlısı baba ve oğlu kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genci öldüren baba ve oğlu, polis tarafından yakalandı.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genci öldüren baba ve oğlu, polis tarafından yakalandı. Baba adliyeye sevk edilirken oğlunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba ve oğlu gözaltına alındı

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı olarak Ömer K., ve oğlu Ferhat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana baba Ömer K., adliyeye sevk edilirken Ferhat K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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