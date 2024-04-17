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Şanlıurfa'da deprem sonrası ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Deprem Yaşam Güncel Haberler

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