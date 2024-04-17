Siverek'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah erken saatlerinde, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Aslanlı Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 1 otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi, yolculardan bazıları çevreye savrulurken bazıları da hurdaya dönen araçlarda sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 yaşındaki T.Ç.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kazada; A.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.