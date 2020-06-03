Çelik: "(4 yeni finansman paketi) Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Çelik: "Dört yeni finansman paketi açıklandı. Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım"

Çelik: "(Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi) Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz"

Kaynak: AA