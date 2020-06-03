Çelik: "(4 yeni finansman paketi) Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
03.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Çelik: "Dört yeni finansman paketi açıklandı. Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım"
Çelik: "(Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi) Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz"
Kaynak: AA