Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
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Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükçekmeceliler saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
19.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:19

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Büyükçekmeceliler saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene meydanlarda, stadyumlarda değil evlerin pencerelerinde ve balkonlarda kutlandı. Büyükçekmeceliler de saat 19.19'u gösterdiğinde ellerinde bayraklarla balkonlara çıkarak önce İstiklal Marşı'nı, ardından da Gençliğe Hitabe'yi okudu. Kutlamalara 7'den 70'e bütün vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de sahilde saat 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Akgün, sahil boyunca gezerek vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Başkan Akgün, "Bugün 19 Mayıs, Türk ulusunun kurtuluşu için ilk adımını attığı gün. Mustafa Kemal Paşa Samsun'da başlatmış olduğu kurtuluş harekatını nihai olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla sonuçlandırmıştır. Bugün hem Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci şan ve şeref yılını kutluyoruz. Hem de tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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