Biniciler hünerlerini sergiledi

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen EQUIFUN, PII, PIII Engel Atlama Mini Ligi 2. Ayak Engel Atlama Yarışmalarında kupanın sahibi belli oldu. Gebze Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen yarışmada Ferdi 34 kulübünden Selinay Demir, Mostara Van Galgen atıyla en iyi dereceyi yaparak birinci oldu. Demir'e kupasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 75 BİNİCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 75 binici katıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek ve binicilik sporuna gönül verenler izledi.

GEREK TESİSLEŞMEDE, GEREKSE SPORCU EĞİTİMİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek Büyükşehir Belediyesi'nin binicilik konusunda birçok organizasyonda yer aldığını belirten Başkan Vekili Çakmak, "Bu tür organizasyonlarla Kocaeli'ndeki binicilik sporunu tabana yayarak, geliştirmek istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm spor branşlarına önem veriyoruz. Gerek tesisleşmede, gerekse sporcu eğitiminde tüm spor branşlarımıza öncelik veriyoruz. Binicilik de bunlardan birisi. Bu tür yarışmalarla iş birliğini geliştirerek spora ilgiyi arttırmak istiyoruz, yeni organizasyonlarda sizlerle bir arada olmak istiyoruz" dedi.

KATILIMCILARA MADALYA TAKDİM EDİLDİ

2 gün boyunca süren yarışmalarda biniciler yaş ve kategori kriterlerine göre mücadele etti. Engel atlama yarışmaları PII, PIII ve Yeni Biniciler olmak üzere 3 kategoriden oluşurken equifun müsabakaları ise PES2, PES3, PES4, PES5, PES6, PII, PIII ve Yeni Binici kategorilerinden oluştu. Yarışma sonunda derece elde eden biniciler kupa ve madalya ile ödüllendirilirken equifun başlangıç seviyesindeki tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Yarışmalarda derece elde eden biniciler aşağıdaki gibidir:

1. GÜN

EQUIFUN BAŞLANGIÇ YARIŞMASI TEŞVİK

PES 2 - PES 3 - PES 4 (3-6 YAŞ)

Şura Nas Demir DORA II (PONY) İBK Miray Toçoğlu KARAMELA (PONY) HAYBERK Şura Nas Demir BLOOM (PONY) İBK PES 2 - PES 3 - PES 4 (7-10 YAŞ)

Iraz Özel OSCAR (PONY) İBK, Barış Azur Yazgan OSCAR (PONY) İBK, Barış Azur Yazgan MALKİ (PONY) İBK PES 2 - PES 3 - PES 4 (11-14 YAŞ)

Selin Ulusoy MALKİ (PONY) İBK, Deniz Ahmet MALKİ (PONY) İBK

FAMİYY - EQUIFUN EĞİTİM YARIŞMASI TEŞVİK

P I KATEGORİSİ

Zeynep Duru Çakmakkaya KARAMELA (PONY) HAYBERK Defne Ersoy KARAMELA (PONY) HAYBERK Zeynep Duru Çakmakkaya MATHİLDA (PONY) HAYBERK P II KATEGORİSİ

Berre Uyanış KARAMELA (PONY) HAYBERK Esma Ebrar Akay PASİFİK (PONY) İBK Tuğsem Solak LİMON (PONY) GASK P III - YENİ BİNİCİ KATEGORİSİ

Ervanur Tuban VOLKANIM GASK Duru Kömürcü VOLKANIM GASK Elif Rojda Eryoldaş VOLKANIM GASK BAŞİSKELE GAYRİMENKUL YARIŞMASI TEŞVİK

1. Esma Ebrar Akay PASİFİK (PONY) İBK

1. Hazel Deler HANANİA (PONY) KASK

1. Berke Uyanış KARAMELA (PONY) HAYBERK

1. Berke Uyanış MATHİLDA (PONY) HAYBERK

DOSTLAR SOFRASI YARIŞMASI TEŞVİK

1. Berke Uyanış MATHİLDA (PONY) HAYBERK

1. Ali Ziya Şentürk PASİFİK (PONY) İBK

EKREM YAZICI YARIŞMASI TEŞVİK

P II KATEGORİSİ

1. Ali Ziya Şentürk PASİFİK (PONY) İBK

YENİ BİNİCİLER KATEGORİSİ

1. Kaan Mumcu 3 INCA VAN DE MEYHOEVE İBK

2. Ayhan Doğan ANGORABEYİ GASK

KASKF YARIŞMASI TEŞVİK

1. Selinay Demir MOSTARA VAN GALGEN FERDİ 34

2. Özge Sever DİEZ KALİPSO (PONY) İBK

3. Kaan Mumcu INCA VAN DE MEYHOEVE İBK

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARIŞMASI TEŞVİK

1. Azra Ceylin Serdar Demir GREMALDI HAYBERK

2. Selinay Demir MOSTARA VAN GALGEN FERDİ 34

3. Özge Sever DİEZ KALİPSO (PONY) İBK

2. GÜN

EQUIFUN BAŞLANGIÇ YARIŞMASI 2. AYAK

PES 2 - PES 3 - PES 4 (3-6 YAŞ)

1. Şura Nas Demir BLOOM (PONY) İBK

2. Şura Nas Demir DORA II (PONY) İBK

3. Miray Toçoğlu KARAMELA (PONY) HAYBERK

PES 2 - PES 3 - PES 4 (7-10 YAŞ)

1. Ayşe Eda Şentürk BLOOM (PONY) İBK,

2. Iraz Özel OSCAR (PONY) İBK,

3. Batu Köşe DORA II (PONY) İBK

PES 2 - PES 3 - PES 4 (11-14 YAŞ)

1. Ömer Faruk Ulugay DORA II (PONY) İBK,

2. Deniz Ahmet MALKİ (PONY) İBK

3. Selin Ulusoy MALKİ (PONY) İBK

FAMİYY - EQUIFUN EĞİTİM YARIŞMASI 2. AYAK

P I KATEGORİSİ

1. Ayşe Lalin Taşkın MATHİLDA (PONY) HAYBERK

2. Zeynep Duru Çakmakkaya KARAMELA (PONY) HAYBERK

3. Zeynep Duru Çakmakkaya MATHİLDA (PONY) HAYBERK

P II KATEGORİSİ

1. Hazel Deler BLOOM (PONY) KASK,

2. Esma Ebrar Akay DORA II (PONY) İBK,

3. Esma Ebrar Akay PASİFİK (PONY) İBK

P III - YENİ BİNİCİ KATEGORİSİ

1. Elif Rojda Eryoldaş VOLKANIM GASK,

2. Mehmet Rıfat Eryoldaş LUNA (PONY) GASK

3. Ervanur Tuban VOLKANIM GASK

BAŞİSKELE GAYRİMENKUL YARIŞMASI TEŞVİK

1. Hazel Deler HANANİA (PONY) KASK,

2. Berke Uyanış KARAMELA (PONY) HAYBERK

3. Esma Ebrar Akay PASİFİK (PONY) İBK

DOSTLAR SOFRASI YARIŞMASI TEŞVİK

P II KATEGORİSİ

1. Ali Ziya Şentürk PASİFİK (PONY) İBK

2. Berre Uyanış MATHİLDA (PONY) HAYBERK

3. Ayşenur İlhan BELLA (PONY) GBAEM

YENİ BİNİCİLER KATEGORİSİ

1. Kaan Mumcu 3 INCA VAN DE MEYHOEVE İBK

CANAN DOĞAN YARIŞMASI TEŞVİK

P II KATEGORİSİ

1. Ali Ziya Şentürk PASİFİK (PONY) İBK

2. Berre Uyanış MATHİLDA (PONY) HAYBERK

3. Ayşenur İlhan BELLA (PONY) GBAEM

YENİ BİNİCİLER KATEGORİSİ

1. Kaan Mumcu 3 INCA VAN DE MEYHOEVE İBK

KASKF YARIŞMASI TEŞVİK

1. Selinay Demir MOSTARA VAN GALGEN FERDİ 34

2. Özge Sever DİEZ KALİPSO (PONY) İBK

3. Azem Yalım YILDIZ GBAEM

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARIŞMASI TEŞVİK

1. Selinay Demir MOSTARA VAN GALGEN FERDİ 34

2. Azem Yalım YILDIZ GBAEM

3. Nagihan Hanım Canavar AFRİKA İBK

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