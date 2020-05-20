Beyşehir Gölüne balık taşıma mesaisi sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyşehir Gölüne balık taşıma mesaisi sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, BSA kanalına akan sazan balıkları korunmak amacıyla balıkçı ağlarıyla toplanarak göl sularıyla buluşturuldu.

Beyşehir Gölüne balık taşıma mesaisi sürüyor
20.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:44

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, BSA kanalına akan sazan balıkları korunmak amacıyla balıkçı ağlarıyla toplanarak göl sularıyla buluşturuldu. Kanalda serilen ağlarla toplanan yüzlerce balık oluşturduğu ağırlık nedeniyle kanal üzerine güçlükle çekilirken, ortaya ilgi çeken renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölünde üreme dönemi olması dolayısıyla su ürünleri avlanma yasağı devam ediyor. Yasağın devam ettiği süreçte, gölden kanal sularına sürüklenen balıkları kurtarabilmek için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün mesaisi devam ediyor.

Çalışmalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı nezaretinde yürütülüyor. Gönüllü balıkçılar, Taşköprü'deki regülatör kapaklarının DSİ görevlileri tarafından kapatılmasının ardından su akışının kesildiği kanala girerek sığ sularda mahsur kalan balıkları ağlar vasıtasıyla topladı.

Su içerisindeki balıkçılar tarafından serilen ağlarla etrafı çevrilerek yakalanan balıklar, görevliler ve vatandaşların da desteğiyle ardından el birliğiyle çekilerek kanal üzerine çıkarıldı. İstilacı tür olan Çin sazanı dışındaki iri büyüklükte olan anaç sazan balıkları kasalara doldurularak Beyşehir Gölü suları ile tekrar buluşturuldu.

Jandarma burnu mevkisindeki sahile taşınan balıklar, jandarma, polis ve su ürünleri kontrol görevlileri tarafından göl sularına salındı. Kanaldan Beyşehir Gölü'ne, kanala balık akışı olduğu sürece benzer çalışmaların bundan böyle de yürütüleceği öğrenildi.

Bu arada Beyşehirli vatandaşlar ile geçimini balıkçılıktan sağlayan avcılar da yürütülen çalışmalardan dolayı Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Vatandaşlar ve balıkçılar, halen gölde balıkların üreme dönemi olmasından dolayı koruma altında olduğunu hatırlatırken, gölden kanala balık akışı olmaması için daha etkin tedbirler alınmasını istedi.

Beyşehir Gölünden BSA kanalına balık geçişinin önüne geçebilmek için regülatör kapaklarının önüne Beyşehirliler'den gelen talep üzerine önceki yıllarda DSİ yetkilileri tarafından demir ızgara kafesleri konulmuştu. Ancak, bu kafeslerin de yaşanan soruna bir çözüm olmadığı savunulurken, kafeslerden 5-6 kilo ağırlığındaki sazanların kanala nasıl geçtiği merak konusu oldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Haber
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinan Özen Onur Saylak Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beyşehir Gölüne balık taşıma mesaisi sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:44:47. #1.14#
title