Bayramın ikinci gününde boş kalan yollar havadan görüntülendi
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Bayramın ikinci gününde boş kalan yollar havadan görüntülendi

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

Bayramın ikinci gününde boş kalan yollar havadan görüntülendi
01.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:45

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayramın ikinci gününde, İstanbul'un ana arterleri boş kaldı. E-5'te Şirinevler ve Cevizlibağ'da trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı. Boş kalan yollar havadan görüntülendi. Görüntülerde, araçların akıcı bir şekilde ilerlediği görülürken, metrobüs ve otobüs duraklarında vatandaşların beklediği görüldü. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların kentte ayrılmasıyla yollar sessiz kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), verilerine göre saat 10.21 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 4 olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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