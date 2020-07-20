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Başakşehir'de şampiyonun maçı dev ekranda izlendi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Başakşehir Futbol Kulübü'nün şampiyonluk gecesinde Başakşehirliler'in yanındaydı.

Başakşehir'de şampiyonun maçı dev ekranda izlendi
20.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:12

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Başakşehir Futbol Kulübü'nün şampiyonluk gecesinde Başakşehirliler'in yanındaydı. Vatandaşlar kritik maçın heyecanını, Başakşehir Belediyesi tarafından şampiyonluk maçının oynandığı Fatih Terim Stadyumu yanındaki meydana kurulan dev ekranda yaşadı.

Başakşehir'de, Türk futbolunun tarihi gecelerinden biri yaşandı. Süper Lig'de sezonu rakiplerinin önünde tamamlayan Başakşehir Futbol Kulübü, şampiyonluk sevincini Stat Park Meydanı'nı dolduran taraftarıyla birlikte doyasıya yaşadı.

Başakşehir Belediyesi, şampiyonluk gecesinde lacivert-turunculu taraftarın yanında oldu. Gelen yoğun istek üzerine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla meydana dev ekran kuruldu. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan meydan, maç saati yaklaştıkça Başakşehirli taraftarca dolduruldu. Taraftara, alana girişinde Başakşehir Belediyesi tarafından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü bayrağı hediye edildi, su, hijyenik mendil ve maske verildi.

MEYDANDA SOSYAL MESAFEYE UYGUN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Meydanı dolduran binlerce taraftar, yerini alarak şampiyonluk maçının heyecanını hep beraber yaşadı. Başakşehir'den beklenen gol, Mahmut Tekdemir'den geldi. Golle birlikte meydanı dolduran Başakşehirlilerin sevinci görülmeye değerdi. Maçın son dakikalarında Trabzonspor'un Konyaspor karşında mağlup olduğu haberinin gelmesiyle Başakşehir'in şampiyonluğu kesinleşti. Bu haberle Stat Park Meydanı'nda coşku doruğa çıktı. Vatandaşlar stat önünde şampiyonluğu kutladı.

"BAŞAKŞEHİR DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Başakşehir Belediyesi'nin hazırladığı tur otobüsü ise şampiyonluk kutlamalarına renk kattı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktör Okan Buruk, taraftarlara otobüs üzerinden hitap etti. Başkan Gümüşdağ, takımın çok daha iyi yerlere geleceğinin sözünü verdi.

ŞAMPİYONLUK GECESİ RADYO BAŞAKŞEHİR'DEYDİ

Şampiyonluk gecesini anbean Başakşehir'den dünyaya duyuran ise Radyo Başakşehir oldu. Alana kurulan platformda yayın yapan Radyo Başakşehir'e, birbirinden renkli taraftarlar konuk oldu. Radyo Başakşehir, Başakşehir marşlarıyla tarihi gecenin heyecanını dinleyicilerine aktardı.


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Kaynak: DHA

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