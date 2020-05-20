Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı
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Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı
20.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe'nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere yarın saat 13.00'te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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