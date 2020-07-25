Bakan Karaismailoğlu: "Hayırlı hizmetlerin peşinde olacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu: "Hayırlı hizmetlerin peşinde olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatana millete hizmet nasip işidir.

Bakan Karaismailoğlu:
25.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vatana millete hizmet nasip işidir. Nasibimizle vatanımıza milletimize hizmet sağlıyoruz. Her zaman hayırlı hizmetlerin peşindeyiz, peşinde olacağız" dedi.

Amasya Çevre Yolu'nun açılışı için Amasya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

"Gündemimizden hiç çıkarmayacağız"

Karaismailoğlu, "Amasyalı kardeşlerimize yakışan projeleri, sürekli gündemimizden hiç çıkarmayacağız. İnşallah devam eden projelerimiz bitecek. ihtiyaçlar, temenniler bitmiyor. İnşallah o ihtiyaçları da sizlerin, vekillerimizin, il başkanlarımızın ve belediye başkanlarımızın tavsiyeleri teklifleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bunları projelendirip bir an önce sizlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Canla başla çalışıyoruz"

Türkiye'de yatırımların pandemi döneminde de devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bütün dünyada Kovid-19 nedeniyle ekonomiler çöktü, adete maske savaşları olurken ülkemizde hiçbir işimiz durmadı. Yatırımlarımız bir bir devam ediyor. Canla başla çalışıyoruz. Şu süreçte bile millet hastalıkla savaşırken biz de bütün tedbirlerimizi aldık, projelerimizin peşindeyiz. Cumhurbaşkanımız dediği gibi 'vatana millete hizmet nasip işidir.' Biz de nasibimizle vatanımıza milletimize hizmet sağlıyoruz. O yüzden her zaman hayırlı hizmetlerin peşindeyiz, hayırlı hizmetlerin peşinde olacağız" diye konuştu.

"Projelerimize canı gönülden devam ediyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Canla başla ülkemizi, dünyanın en gelişmiş ülkeleri içerisine koymak için orada saklamak için projelerimize canı gönülden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Amasya hak ettiği yatırımları alacak"

İlçe başkanlığında partililere hitaben konuşan Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Bugünde Amasya'ya gelmiş iken çok değerli ilçemiz Merzifon'u es geçemezdik. Merzifon'da sizlerle birlikte olma ihtiyacı hissettik. İnşallah sizlerde teşkilatınızla beraber Merzifon'daki kardeşlerimizin dilekleri, temennileri doğrultusunda en hayırlı hizmetleri yapıp Cumhurbaşkanımızın peşinde Amasya'da Merzifon'da hak ettiği yatırımları, hizmetleri alacak. Bugün Amasya Çevre Yolu'nu açıyoruz, inşallah yakın zamanda da devam eden projelerimiz Meray Kavşağı olsun, Osmancık-Merzifon arasındaki tünelimizi sizlerin hizmetinize sunacağız."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretinde AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya eşlik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi Politika
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü Güncel
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı 3. Sayfa
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Sağlık
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Ali Şansalan Emre Belözoğlu Koray Gençerler
Daha Fazla Kız Türk Muğla Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: "Hayırlı hizmetlerin peşinde olacağız" - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 15:58:26. #1.14#
title