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Amasya'da kedi ve köpeğin dostluğu kameraya yansıdı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi. İlçe Merkezinde bir kaldırımda kedi ve köpeğin güneşli havanın tadını çıkardığı ve birbirleriyle oynadığı anlar görenleri gülümsetti. Kedi ve köpeğin sürekli birlikte vakit geçirdiği belirtildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi.

İlçe Merkezinde bir kaldırımda kedi ve köpeğin güneşli havanın tadını çıkardığı ve birbirleriyle oynadığı anlar görenleri gülümsetti.

Kedi ve köpeğin sürekli birlikte vakit geçirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güneşli Taşova Amasya kedi Yaşam Güncel Haberler

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