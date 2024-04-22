Amasya'da kedi ve köpeğin dostluğu kameraya yansıdı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin kurduğu dostluk kamerayla görüntülendi.

İlçe Merkezinde bir kaldırımda kedi ve köpeğin güneşli havanın tadını çıkardığı ve birbirleriyle oynadığı anlar görenleri gülümsetti.

Kedi ve köpeğin sürekli birlikte vakit geçirdiği belirtildi.